Александр Бубнов: чего Галактионов за Баринова не бьётся больше? Всё, закончил?

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о сложившейся вокруг капитана и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова ситуации. Ранее появилась информация, что Баринов не будет подписывать новый контракт с «Локомотивом» и, вероятнее всего, перейдёт в ЦСКА либо на правах свободного агента следующим летом, либо за компенсацию со стороны армейцев этой зимой.

— Галактионов сказал: «Он мне нужен, решайте вопрос». Леонченко не мог это сделать без согласования с попечительским советом или советом директоров.

— Кость. А Галактионов не мог сказать, как Челестини, что он ему нужен и если не подпишете [новый контракт с Бариновым], то я уйду?

— Не. Ну так-то Михаил Михайлович… Куда он уйдёт? Сейчас в РПЛ очередь стоит. В любую команду. Каждый держится за своё место. А у него ещё три года с «Локомотивом».

— Ну блефанул бы, напугал. А чего он говорил, что до конца будет биться [за Баринова]? Он же не бьётся. Всё? Закончил? — сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».