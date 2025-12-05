Скидки
ЦСКА предложил «Акрону» 500 млн рублей за 18-летнего вингера, но получил отказ — источник

ЦСКА предложил «Акрону» 500 млн рублей за 18-летнего вингера, но получил отказ — источник
Комментарии

Московский ЦСКА предложил тольяттинскому «Акрону» 500 млн рублей за 18-летнего правого вингера Дмитрия Пестрякова, но получил отказ. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, «Акрон» может отпустить своего футболиста за 700-800 млн рублей.

Отмечается, что за Пестрякова также может побороться «Спартак», а вот шансы «Динамо» и «Локомотива» заполучить молодого футболиста оцениваются как невысокие.

В нынешнем сезоне Дмитрий провёл 17 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Пестрякова с «Акроном» рассчитан до конца декабря 2026 года.

