Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не удача, это просто Томас». Компани — о выходе «Ванкувера» с Мюллером в финал МЛС

«Это не удача, это просто Томас». Компани — о выходе «Ванкувера» с Мюллером в финал МЛС
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий финал Кубка МЛС. Завтра, 6 декабря, в нём встретятся «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс».

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе клуба из Канады играет немец Томас Мюллер, который провёл в системе «Баварии» 25 лет. За 17 лет в основном составе команды он сыграл 756 матчей и забил 250 голов.

«Мы надеемся, что он победит, весь Мюнхен будет болеть за «Ванкувер». Есть ощущение, будто Томас всё ещё с нами. Следим за ним. Для Мюллера это типично: выбрать клуб в Канаде и сразу же выйти с ним в финал. Это не удача, это просто Томас», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Материалы по теме
Томас Мюллер ответил, останется ли он в «Ванкувер Уайткэпс» в 2026 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android