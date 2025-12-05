«Это не удача, это просто Томас». Компани — о выходе «Ванкувера» с Мюллером в финал МЛС
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий финал Кубка МЛС. Завтра, 6 декабря, в нём встретятся «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс».
США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В составе клуба из Канады играет немец Томас Мюллер, который провёл в системе «Баварии» 25 лет. За 17 лет в основном составе команды он сыграл 756 матчей и забил 250 голов.
«Мы надеемся, что он победит, весь Мюнхен будет болеть за «Ванкувер». Есть ощущение, будто Томас всё ещё с нами. Следим за ним. Для Мюллера это типично: выбрать клуб в Канаде и сразу же выйти с ним в финал. Это не удача, это просто Томас», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».
