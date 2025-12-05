Олег Романцев: очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные в спину Станковичу

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о Деяне Станковиче, который возглавлял красно-белых с лета 2024 по осень 2025 года. После ухода серба исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Вадим Романов.

«При всех недостатках Станковича мне очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные ему в спину. Да, он был несдержан, чрезмерно горяч, но жил командой и был предан ей. О чём написал в своём сообщении, поблагодарив судьбу, подарившую ему возможность оказаться в таком великом клубе, как «Спартак», пожелал удачи и побед. На моей памяти ни один иностранец так не покидал Россию», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

После 17 туров Мир РПЛ «Спартак», набрав 28 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (37).