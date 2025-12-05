Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Макарова надеется, что футболист «Динамо» получит игровое время со «Спартаком»

Агент Макарова надеется, что футболист «Динамо» получит игровое время со «Спартаком»
Комментарии

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Дениса Макарова, рассказал, что футболист восстановился после травмы и готов к матчу 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 6 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денис восстановился после травмы. Он в обойме, готовится, ждёт свое шанса. К сожалению, пока Денису его не дают. Мы в ожидании. Надеюсь, в последнем матче получит игровую практику, он уже соскучился», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Денис Макаров провёл восемь матчей, в которых забил три гола.

Материалы по теме
«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут
«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android