Агент Макарова надеется, что футболист «Динамо» получит игровое время со «Спартаком»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Дениса Макарова, рассказал, что футболист восстановился после травмы и готов к матчу 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 6 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

«Денис восстановился после травмы. Он в обойме, готовится, ждёт свое шанса. К сожалению, пока Денису его не дают. Мы в ожидании. Надеюсь, в последнем матче получит игровую практику, он уже соскучился», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Денис Макаров провёл восемь матчей, в которых забил три гола.