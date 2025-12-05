Агент Самошникова рассказал об адаптации игрока в «Спартаке»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал об адаптации футболиста в команде. Самошников стал игроком красно-белых в августе этого года. Действующий контракт Ильи со «Спартаком» рассчитан до 2028-го.

«У Ильи Самошникова прошли болезни. Сейчас со здоровьем всё хорошо — полноценно тренируется. Он набрал хорошие кондиции. К сожалению, первая половина чемпионата подходит к концу. Но ничего — пройдёт сборы, дай бог, без травм и будет играть. Илья — качественный футболист. Когда он в форме, один из лучших на своей позиции», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.