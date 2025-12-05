«Становишься либо алкоголиком, либо дурным». Заур Тедеев — о стрессе при работе тренером

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о сопряжённом с тренерской деятельностью стрессе. По словам Тедеева, если специалисту тяжело справиться с давлением, он становится либо алкоголиком, либо дурным человеком.

«Борьба со стрессом происходит у тренера, считаю, всегда. Это часть его жизни, с неизбежностью которой он, если хочет быть в этой профессии, должен смириться. Но если ты с ним не справляешься, либо становишься конченым алкоголиком, либо просто дурным человеком», — приводит слова Тедеева «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко.