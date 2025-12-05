Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Агент Макарова высказался о будущем футболиста в «Динамо»

Агент Макарова высказался о будущем футболиста в «Динамо»
Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы футболиста московского «Динамо» Дениса Макарова, высказался о будущем своего клиента в стане бело-голубых. По словам агента, Макаров хочет остаться в «Динамо».

«До лета остаётся полгода. Конечно, мы с Денисом хотим остаться дома, в «Динамо». Рассчитываем, что предложение от клуба поступит. Если нет, будем рассматривать другие варианты и двигаться дальше. На этом жизнь не заканчивается. Время покажет», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Денис Макаров провёл восемь матчей, в которых забил три гола.

