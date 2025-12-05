Игрок «Спартака» Дмитриев раскрыл, в чём разница между иностранным и российским тренерами

Футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос, с каким тренером ему больше хочется работать — российским или иностранным. Сезон-2025/2026 «Спартак» начал под руководством Деяна Станковича, который покинул клуб в середине ноября. После ухода серба команду возглавил Вадим Романов.

«С каким тренером мне больше хочется работать — русским или иностранным? Не играет никакой роли, иностранец тренер или нет. Только в плане коннекта — с российским специалистом можем говорить на русском быстро. А так же не знаешь, какой иностранный тренер придёт — может быть хорошим, может быть плохим. То же самое про русского. У каждого тренера свой подход, поэтому разницы нет. Выбирать в любом случае не мне», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

После 17 туров Мир РПЛ «Спартак», набрав 28 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (37).