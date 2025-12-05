Скидки
Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
«Это фантастика». Марсело высказался о Ламине Ямале

Комментарии

Легендарный защитник «Реала» Марсело высказался о молодой звезде «Барселоны» Ламине Ямале. Бразилец заявил, что Ямаль точно бы доставил ему проблем, если бы они играли в одно время. Марсело отметил высокую скорость молодого испанского вингера.

— Ещё один отличный игрок — Ламин. Если бы вы играли в одно время, противостояли бы друг другу на одном фланге...
— Это фантастика! Для меня игра с Ламином Ямалем была бы проблемой. До последнего дня моей карьеры не видел подобного вингера, который был бы на одном уровне с ним. Он очень быстрый… Ламин точно бы меня обогнал, — приводит слова Марсело портал AS.

