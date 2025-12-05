Скидки
Тюкавин ответил на вопрос о возможном переезде в Европу следующим летом

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможном переезде в Европу следующим летом.

— Можешь ли ты допустить, что так ударно проведешь оставшуюся часть сезона, после которого летом у тебя будет такое предложение от большого европейского клуба, на которое ты согласишься?
— Не знаю, возможно ли за два месяца доказать. Будет тяжело, но буду стараться. Конечно, если кто‑то меня заметит, буду рад, станем обсуждать это всё и решать. Самое главное — сконцентрироваться на ближайшей игре со «Спартаком», где мы будем просто обязаны выиграть, порадовать наших болельщиков, чтобы они простили нам то, что мы наделали до этого, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

