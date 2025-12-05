Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Игнатьев назвал фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»

Борис Игнатьев назвал фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»
Комментарии

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо». Встреча состоится 6 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби «Спартак» — «Динамо» подразумевает под собой серьёзное внутреннее напряжение и самое боевое отношение. Каждый эпизод в игре главный, его нужно выигрывать. Пропустив гол, можно не вернуться к истокам. Предвижу высокий прессинг у двух команд и создание предпосылок для контригры.

Будет много болельщиков, которые заинтересованы в победе своей команды. «Спартак» и «Динамо» находятся в разном психологическом состоянии. «Динамо» пока не может нащупать свою игру, а «Спартак» лучше играет в атаке. Они будут ближе к победе. Будем надеяться на хорошую игру и положительный результат. А кто выиграет? Не берусь судить», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут
«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android