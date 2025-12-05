Борис Игнатьев назвал фаворита в матче «Спартак» — «Динамо»

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо». Встреча состоится 6 декабря.

«Дерби «Спартак» — «Динамо» подразумевает под собой серьёзное внутреннее напряжение и самое боевое отношение. Каждый эпизод в игре главный, его нужно выигрывать. Пропустив гол, можно не вернуться к истокам. Предвижу высокий прессинг у двух команд и создание предпосылок для контригры.

Будет много болельщиков, которые заинтересованы в победе своей команды. «Спартак» и «Динамо» находятся в разном психологическом состоянии. «Динамо» пока не может нащупать свою игру, а «Спартак» лучше играет в атаке. Они будут ближе к победе. Будем надеяться на хорошую игру и положительный результат. А кто выиграет? Не берусь судить», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.