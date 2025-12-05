Марсело: Винисиус и Родриго — по-настоящему великие футболисты

Легендарный экс-футболист «Реала» Марсело высказался о бразильских вингерах мадридского клуба — Винисиусе Жуниоре и Родриго. Он назвал их великими футболистами. Марсело считает, что Винисис и Родриго уже переросли статус перспективных талантов.

«Что могу сказать о Винисиусе и Родриго? Как футболисты они невероятны. Как люди — ещё невероятнее. Я наблюдаю за ними с 18 лет, как и за Феде Вальверде и Милитао. Вижу в них по-настоящему великих футболистов. Они уже не просто перспективные таланты. В «Реале» и сборной Бразилии есть давление, нужно показывать результат из года в год. Они фантастические, их ждёт большое будущее», — цитирует Марсело портал AS.