Лионель Скалони о предстоящем ЧМ-2026: продолжаем бороться, будто ничего не выиграли

Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

«Начиная с четвертьфинала, нам всегда будут противостоять грозные соперники. Даже раньше, если команда неудачно выступит на групповом этапе. Будет сложно.

Мы продолжаем бороться, как будто ещё ничего не выиграли. Это то, что должен делать каждый футболист: продолжать стремиться к победе», – приводит слова Скалони Foot Mercato.

Тренер также упомянул другие сложности, связанные с мундиалем, включая ожидаемую во время турнира жару в Северной Америке.

