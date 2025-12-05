Бубнов объяснил, почему «Краснодару» нужно обыгрывать ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии матча 18-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«По большому счёту, да, ЦСКА устраивает ничья. 100%! «Краснодар» же не устраивает с точки зрения стратегии. Понимаешь? Им нужно обязательно [выигрывать], потому что если они прибивают ЦСКА, их отодвигают. Там остаётся только «Зенит».
С «Зенитом»… Не знаю, где они играть будут во втором круге. У себя? В Петербурге? Ну, им надо сделать задел очочков в пять, а сейчас они могут от ЦСКА уйти [в отрыв]», — сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
