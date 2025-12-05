Легендарный экс-футболист «Реала» поделился мнением о Хаби Алонсо

Ветеран «Реала» Марсело высказался о нынешнем главном тренере мадридцев Хаби Алонсо. Он назвал испанца первоклассным специалистом. Также бразилец отметил, что Хаби Алонсо — прирождённый тренер, это было видно ещё во времена игровой карьеры.

«Хаби Алонсо — первоклассный специалист. Уже на поле было видно, что он прирождённый тренер, потому что у него было чувство пространства, чувство всего…

Сейчас я не смотрю матчи, поэтому понятия не имею, что происходит. Но Хаби — отличный друг и отличный тренер. Он доказал это раньше, доказывает это и сейчас в «Реале», — приводит слова Марсело интернет-портал AS.