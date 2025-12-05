УЕФА наказал Украину за оскорбления в сторону России

Дисциплинарная комиссия УЕФА наложила денежный штраф на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за поведение болельщиков в матче отборочного раунда к чемпионату мира — 2026 между сборной Украины и Исландии. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Отмечается, что УЕФА зафиксировал, в том числе, оскорбительные баннеры украинских болельщиков, посвящённые России. Так, фанаты сборной Украины назвали Российскую Федерацию террористическим государством.

Напомним, Украина заняла второе место в группе D квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. В стыках украинцы сыграют с национальной командой Швеции.