Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсело назвал своего кумира в мире футбола

Марсело назвал своего кумира в мире футбола
Комментарии

Легендарный экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело назвал своего кумира в мире футбола. Он выделил другую бразильскую легенду — Роберто Карлоса.

«Никогда не конкурировал за позицию с Роберто Карлосом, когда он был рядом, мне не хотелось с ним конкурировать: я просто смотрел, как он тренируется и играет. Для меня этого было достаточно. Роберто Карлос очень помог мне во всём. До сих пор нервничаю и переживаю, когда вижу его и разговариваю с ним. Он не понимает, почему, но это правда. Роберто очень помог мне и на поле, и за его пределами. Мне повезло играть со многими легендами. А Роберто Карлос — мой кумир», — приводит слова Марсело AS.

Материалы по теме
Марсело: Винисиус и Родриго — по-настоящему великие футболисты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android