Блаттер раскритиковал ФИФА за решение смягчить наказание для Роналду

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выразил недовольство решением организации дать условную дисквалификацию форварду и капитану сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, футболист получил красную карточку во время матча отбора к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (0:2). Дисциплинарный комитет ФИФА решил отстранить Роналду на три игры, две из которых — условно. Благодаря этому нападающий сможет принять участие во встрече 1-го тура группового этапа мирового первенства. Роналду отбыл дисквалификацию после того как пропустил матч с Арменией (9:1).

«Это принцип, с которым нельзя соглашаться. Дисциплинарные вопросы должны рассматриваться судом. Нельзя принимать решения на основании указа президента [ФИФА].

Наказание для Роналду было смягчено на основании кодекса ФИФА? Я не обязан всегда говорить, что это неправильно, потому что многие люди и так знают, что это неправильно», — приводит слова Блаттера The Telegraph.

