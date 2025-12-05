Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Блаттер раскритиковал ФИФА за решение смягчить наказание для Роналду

Блаттер раскритиковал ФИФА за решение смягчить наказание для Роналду
Комментарии

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выразил недовольство решением организации дать условную дисквалификацию форварду и капитану сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, футболист получил красную карточку во время матча отбора к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (0:2). Дисциплинарный комитет ФИФА решил отстранить Роналду на три игры, две из которых — условно. Благодаря этому нападающий сможет принять участие во встрече 1-го тура группового этапа мирового первенства. Роналду отбыл дисквалификацию после того как пропустил матч с Арменией (9:1).

«Это принцип, с которым нельзя соглашаться. Дисциплинарные вопросы должны рассматриваться судом. Нельзя принимать решения на основании указа президента [ФИФА].

Наказание для Роналду было смягчено на основании кодекса ФИФА? Я не обязан всегда говорить, что это неправильно, потому что многие люди и так знают, что это неправильно», — приводит слова Блаттера The Telegraph.

Материалы по теме
ФИФА могут предъявить иск за решение сократить срок дисквалификации Роналду — Daily Mail

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android