Олег Романцев: мода на тренеров-иностранцев как пошла с конца 90-х, так и жива по сей день

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался на тему тренеров-иностранцев в клубах Мир РПЛ. Отметим, прямо сейчас в 16 командах высшего российского дивизиона работают только три иностранных специалиста: Фабио Челестини в ЦСКА, Джонатан Альба в «Ростове» и Алексей Шпилевский в «Пари НН».

«Вроде бы прошли времена Петра Первого, когда Россия смотрела на Запад. Но мода на тренеров-иностранцев как пошла с конца 90-х, так и жива по сей день. И кто только к нам не приезжал! К примеру, «Зенит» мог позволить себе брать таких тренеров с большими именами, как Виллаш-Боаш, Манчини, Луческу. Но прогадал — не пошло у них в России. А вот с Адвокатом, с которым «Зенит» привёз в Питер Кубок УЕФА, он попал в точку. Но, как выяснилось, самым стабильным оказался Сергей Семак, при котором клуб шесть раз подряд становился чемпионом.

Что касается «Спартака», здесь вариант с иностранцем выстрелил лишь однажды, когда случайно оказавшийся у руля итальянец Каррера выиграл золото. Хотя собирал и готовил команду Аленичев. Что поделаешь — такова тренерская судьба...» — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».