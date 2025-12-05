Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Игнатьев считает, что Романову надо дать поработать в «Спартаке» до конца сезона

Борис Игнатьев считает, что Романову надо дать поработать в «Спартаке» до конца сезона
Комментарии

Российский специалист Борис Игнатьев считает, что исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Вадиму Романову нужно поработать в московском клубе до конца сезона.

«Дело не в результате команды, дело в качестве подачи игры. Какая идея? Сегодня может выиграть, потом проиграет. Либо дать Романову до конца чемпионата поработать в «Спартаке», чтобы было понятно, почему его назначали. А не так, что уже поражение «Динамо», например, пододвигает его к краю пропасти.

Так сложно работать, когда кто-то обозначает, что он будет заниматься командой одну игру. Так же не работает. Почему-то вы его назначали. Тогда ищите специалиста, который позволит дать результат», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 28 очками.

Материалы по теме
Момент истины для «Спартака»: Вадим Романов сделает заявление
Момент истины для «Спартака»: Вадим Романов сделает заявление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android