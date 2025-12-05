Борис Игнатьев считает, что Романову надо дать поработать в «Спартаке» до конца сезона

Российский специалист Борис Игнатьев считает, что исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Вадиму Романову нужно поработать в московском клубе до конца сезона.

«Дело не в результате команды, дело в качестве подачи игры. Какая идея? Сегодня может выиграть, потом проиграет. Либо дать Романову до конца чемпионата поработать в «Спартаке», чтобы было понятно, почему его назначали. А не так, что уже поражение «Динамо», например, пододвигает его к краю пропасти.

Так сложно работать, когда кто-то обозначает, что он будет заниматься командой одну игру. Так же не работает. Почему-то вы его назначали. Тогда ищите специалиста, который позволит дать результат», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 28 очками.