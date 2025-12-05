Артета высказался перед матчем «Арсенала» с «Астон Виллой» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Астон Виллой».

«Судя по тому, что они делают, как играют и выигрывают матчи, это, безусловно, команда в отличной форме. Мы, конечно же, знаем их тренера и ту невероятную работу, которую он проделал. Рассматриваем завтрашнюю игру как возможность. Каждый раз, когда выигрываешь, конечно, становишься немного ближе к своей цели, это единственное, что мы можем сделать. Необходимо сосредоточиться на игре, очень хорошо подготовиться к завтрашнему дню. Знаем, какую игру нам предстоит провести, будем готовыми к ней, чтобы раскрыть свой потенциал», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 14 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке. У команды 27 очков в активе.