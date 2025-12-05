Флик — о Ямале: он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре нападающего своей команды Ламина Ямаля.

«Мы всегда говорим об игроках с точки зрения защиты и нападения. Он играет очень хорошо, показал себя в матче с «Атлетико», прессинговал с невероятной интенсивностью. Думаю, значительно прибавил. То, что я видел сегодня на тренировке… Мне очень понравилось. Это было невероятно. Рад видеть Ламина в «Барселоне» на таком уровне, потому что он всегда стремится к прогрессу. Ямаль не из тех игроков, которые, обыграв одного, думают как бы упасть от малейшего прикосновения. Ламин всегда хочет сделать передачу или пройти следующего игрока», — приводит слова Флика Football Espana.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал семь результативных передач.