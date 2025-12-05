Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик — о Ямале: он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения

Флик — о Ямале: он не из тех игроков, которые думают упасть от малейшего прикосновения
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре нападающего своей команды Ламина Ямаля.

«Мы всегда говорим об игроках с точки зрения защиты и нападения. Он играет очень хорошо, показал себя в матче с «Атлетико», прессинговал с невероятной интенсивностью. Думаю, значительно прибавил. То, что я видел сегодня на тренировке… Мне очень понравилось. Это было невероятно. Рад видеть Ламина в «Барселоне» на таком уровне, потому что он всегда стремится к прогрессу. Ямаль не из тех игроков, которые, обыграв одного, думают как бы упасть от малейшего прикосновения. Ламин всегда хочет сделать передачу или пройти следующего игрока», — приводит слова Флика Football Espana.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

Материалы по теме
Ламин Ямаль: люди не считают меня обычным человеком, я и не смогу таким быть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android