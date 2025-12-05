Результаты жеребьёвки группового этапа ЧМ-2026 для сборной Португалии

Сегодня, 5 декабря, в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026. Сборная Португалии выступит в группе K. Её соперниками станут Колумбия, Узбекистан и победитель межконтинентальных стыковых матчей – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

Отметим, список участников турнира остаётся неполным, пока гарантировали себе попадание на ЧМ-2026 только 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, а также восемь лучших с третьих мест. Финал чемпионата мира пройдёт на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.