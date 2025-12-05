Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Блаттер выступил против Премии мира от ФИФА, которую могут вручить Трампу

Блаттер выступил против Премии мира от ФИФА, которую могут вручить Трампу
Комментарии

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер подверг критике решение этой организации учредить Премию мира. Ранее СМИ сообщали, что ФИФА вручит указанную награду президенту США Дональду Трампу на жеребьёвке чемпионата мира 2026 года «за исключительные и выдающиеся поступки».

«Они не должны вручать [эту награду]. Футбол не должен вручать Премию мира. Думаю, что это неправильно.

Не могу сказать, что у них [Инфантино и Трампа] не может быть хорошей дружбы, но я не вижу особого интереса к футболу», — приводит слова Блаттера The Telegraph.

Жеребьёвка чемпионата мира 2026 года состоится сегодня, 5 декабря.

Материалы по теме
ФИФА учредила премию за выдающиеся действия во имя мира и единства
Блаттер раскритиковал ФИФА за решение смягчить наказание для Роналду

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android