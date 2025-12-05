Джику — о работе с Романовым: мне нравится с ним работать, он хороший тренер

Защитник футбольного клуба «Спартак» Александер Джику высказался о взаимодействии с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Вадимом Романовым.

«Под руководством Романова мы объединились. Мне нравится с ним работать. Он хороший тренер. Романов привнёс пару новых моментов, которых до этого не было, стал уделять больше времени тем, кто играл меньше. Теперь все в равной степени получают внимание тренера», — приводит слова Джику Legalbet.

Московский клуб 11 ноября объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. После этого исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов. Под его руководством «Спартак» провёл три официальных матча. Команда одержала две победы, обыграв ЦСКА и «Локомотив», и потерпела одно поражение от калининградской «Балтики».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков по итогам 17 туров. Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет девять очков.