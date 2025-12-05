Результаты жеребьёвки группового этапа ЧМ-2026 для сборной Испании

Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2026 года для сборной Испании.

Команда Луиса де ла Фуэнте попала в группу Н, где ей предстоит встретиться со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

Путёвку в финальную часть чемпионата мира получили 42 команды. Ещё шесть участников станут известны в марте после проведения раунда плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).