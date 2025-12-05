ЭСК поддержала три решения судьи Абросимова в матче ЦСКА – «Оренбург»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом» (2:0) Ивана Абросимова не назначать пенальти в ворота красно-синих на 47-й минуте.

Мотивировка: «Защитник ЦСКА Мойзес в игровом контакте за выбор позиции не нарушает правила игры против нападающего «Оренбурга» Алешандре Жезуса.

Действия Мойзеса не влияют на возможность Жезуса сыграть в мяч, поскольку мяч перелетал эту пару игроков, и в действиях Мойзеса не было толчка руками».

Также единогласно было поддержано решение Абросимова не фиксировать нарушение правил со стороны игрока ЦСКА Тамерлана Мусаева против игрока «Оренбурга» Артёма Касимова в атакующей фазе перед взятием ворот «Оренбурга». Эпизод произошёл на 83-й минуте.

Мотивировка: «Тамерлан Мусаев (ЦСКА) не нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с Артёмом Касимовым («Оренбург»). Мусаев действует в нормальной манере – корпус в корпус, без использования рук».

ЭСК РФС единогласно признала верным решение судьи не фиксировать взятие ворот «Оренбурга» на 90+2-й минуте.

Мотивировка: «При анализе комплексного игрового эпизода комиссия решила:

1. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Оренбург», так как Богдан Овсянников сыграл в мяч в нормальной манере.

2. Судья совершил методическую ошибку, остановив игру незамедлительно, не позволив команде ЦСКА завершить атакующее действие и забить гол.

3. Взятие ворот не могло бы быть засчитано, так как мяч попал в отставленную руку Тамерлана Мусаева, в результате чего остался под его контролем.

Итоговое верное решение, которое следовало принять судье, – штрафной удар в пользу обороняющейся команды», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме ЦСКА и «Оренбург» обратились в ЭСК по итогам матча 17-го тура РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: