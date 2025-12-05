Скидки
Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Собослаи — о Слоте в «Ливерпуле»: тренер найдёт выход, но ответственность не только на нём

Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал текущее положение дел в команде и выразил поддержку главному тренеру Арне Слоту.

«Случаются как успехи, так и неудачи. Мы выиграли АПЛ в первом сезоне. Сейчас столкнулись с ситуациями, из которых нужно найти решения. Тренер найдёт выход, но ответственность не только на нём.

Ответственность и на нас, игроках, ведь мы выходим на поле. Он может предложить структуру и идеи. Даже при хороших идеях, мы должны выкладываться полностью, именно к этому стремимся в каждом матче. Именно это мы и стараемся сделать – вернуться к победам. Над этим мы работаем каждый день. Когда просыпаешься утром, в голове только одна мысль: «Давайте найдём решение, чтобы победить».

Стараемся это реализовать, но получается не так, как хотелось бы. Таков футбол. Вот почему любим эту игру. Иногда бывает очень тяжело, но трудности делают нас сильнее», — приводит слова Собослаи Liverpool Echo.

На текущий момент мерсисайдский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету «Ливерпуля» 22 очка после 14 игр.

Комментарии
