Новороссийский «Черноморец» подписал экс-полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова

Новороссийский «Черноморец» подписал контракт с воспитанником московского «Спартака» и бывшим полузащитником казанского «Рубина» Игорем Коноваловым. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

Хавбек перешёл в команду Вадима Евсеева из брестского «Динамо». В чемпионате Беларуси он сыграл 23 матча, отличившись один раз. Ещё две игры за клуб полузащитник сыграл в Лиге конференций УЕФА и одну в Кубке Беларуси.

В Российской Премьер-Лиге Игорь Коновалов провёл в общей сложности 113 матчей и забил пять голов, выступая за «Рубин», «Ахмат», «Урал» и тульский «Арсенал». Кроме того, полузащитник привлекался к играм молодёжной сборной России.