ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Литвинов прокомментировал 150 сыгранных матчей за «Спартак»

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о юбилейном, 150-м матче, в составе красно-белых, который пришёлся на встречу 17-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1). Партнёры по команде устроили футболисту жёсткий «коридор» в честь этого события.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Спасибо за поздравление. Очень счастлив, что смог провести такое количество матчей в такой команде. Думаю, что близкие и родители будут точно гордиться. Самый тяжёлый «коридор» в моей карьере. Есть шанс получить травму, спинку нормально промяли (смеётся)», — сказал Литвинов на официальном YouTube-канале клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

