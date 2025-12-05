Литвинов прокомментировал 150 сыгранных матчей за «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о юбилейном, 150-м матче, в составе красно-белых, который пришёлся на встречу 17-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1). Партнёры по команде устроили футболисту жёсткий «коридор» в честь этого события.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Спасибо за поздравление. Очень счастлив, что смог провести такое количество матчей в такой команде. Думаю, что близкие и родители будут точно гордиться. Самый тяжёлый «коридор» в моей карьере. Есть шанс получить травму, спинку нормально промяли (смеётся)», — сказал Литвинов на официальном YouTube-канале клуба.
В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
