Литвинов прокомментировал 150 сыгранных матчей за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о юбилейном, 150-м матче, в составе красно-белых, который пришёлся на встречу 17-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1). Партнёры по команде устроили футболисту жёсткий «коридор» в честь этого события.

«Спасибо за поздравление. Очень счастлив, что смог провести такое количество матчей в такой команде. Думаю, что близкие и родители будут точно гордиться. Самый тяжёлый «коридор» в моей карьере. Есть шанс получить травму, спинку нормально промяли (смеётся)», — сказал Литвинов на официальном YouTube-канале клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.