Результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2026

Завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки.

Группа А: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).

Группа B: Канада, Катар, Швейцария, европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина).

Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, европейский плей-офф – путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово).

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания).

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго).

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

На текущий момент попадание на чемпионат мира — 2026 гарантировали 42 сборные. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

Из групп на мировом первенстве выйдут не только первые две команды, но и большинство третьих (восемь лучших из 12), а плей-офф стартует с 1/16 финала.

