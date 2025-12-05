Скидки
Футбол Новости

Борис Игнатьев: у ЦСКА есть большие возможности повалить «Краснодар» набекрень

Борис Игнатьев: у ЦСКА есть большие возможности повалить «Краснодар» набекрень
Комментарии

Российский тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» больше заслуживает стать зимним чемпионом РПЛ, чем ЦСКА. Потому что эта игра для них будет домашней. У них лучше поставлены командные действия, очень хороший эмоциональный запас.

Но это не значит, что обязательно победит «Краснодар». У ЦСКА есть большие возможности, чтобы повалить набекрень «Краснодар». Но я ближе к «Краснодару», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. ЦСКА располагается на второй строчке с 36 очками.

