Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахмат — Оренбург: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ 2025/2026, 5 декабря

«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в матче 18-го тура Мир РПЛ сыграют грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Тодорович, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», также заработавший 36 очков.

Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Пари НН» (11).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Ахмата» Черчесов: команда работала и заслуженно победила в игре с «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android