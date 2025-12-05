«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 5 декабря, в матче 18-го тура Мир РПЛ сыграют грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Тодорович, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», также заработавший 36 очков.

Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Пари НН» (11).

