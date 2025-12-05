Видео начала демонтажа Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже

1 декабря 2025 года начался процесс демонтажа Центрального стадиона профсоюзов, расположенного в Воронеже. Работы должны закончить в апреле 2026 года.

Права на видео принадлежат телеграм-каналу «Олег В — глаза везде»

Сообщается, что стоимость работ по сносу стадиона составит 122,5 млн рублей. После демонтажа старой арены на её месте планируют построить новый стадион, рассчитанный на 24 000 мест. Фактически Центральный стадион профсоюзов вмещал 32 000 человек. Он был открыт в 1930 году и в последние годы был домашней ареной для местного «Факела». В 2010 году принял футбольный товарищеский матч сборных России и Бельгии (0:2).