Результаты жеребьёвки группового этапа ЧМ-2026 для сборной Франции

Сегодня, 5 декабря, в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026. Сборная Франции выступит в группе I. Её соперниками станут сборные Сенегала, Норвегии, а также победитель межконтинентальных стыковых матчей – путь 2 (Ирак/Боливия/Суринам).

Чемпионат мира пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финальный матч турнира запланирован на стадионе «Метлайф», расположенном в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка. Формат соревнований предполагает участие 48 национальных сборных. В стадию плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой из 12 групп, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

К настоящему моменту 42 команды уже гарантировали себе место на чемпионате мира — 2026. Оставшиеся шесть участников турнира будут определены по итогам стыковых матчей, проведение которых запланировано на конец марта 2026 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.