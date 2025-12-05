Литвинов призвал болельщиков посетить матч «Спартака» и «Динамо», посвящённый Симоняну

Скидки
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в официальном телеграм-канале клуба призвал болельщиков посетить матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белым предстоит встретиться с московским «Динамо». Игра пройдёт в субботу, 6 декабря. на стадионе «Лукойл Арена».

Матч будет посвящён памяти Никиты Симоняна, который ушёл из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября. Перед началом встречи в чаше стадиона красно-белых будут продемонстрированы уникальные архивные фото и кадры кинохроники с участием Симоняна, а также прозвучат его любимые песни. Команды выйдут на поле в специальных футболках.

После 17 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке, у команды 20 очков.

