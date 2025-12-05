Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты жеребьёвки группового этапа ЧМ-2026 для сборной Англии

Результаты жеребьёвки группового этапа ЧМ-2026 для сборной Англии
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026. Сборная Англии выступит в группе L. Её соперниками станут сборные Хорватии, Ганы и Панамы.

Чемпионат мира пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финальный матч турнира запланирован на стадионе «Метлайф», расположенном в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка. Формат соревнований предполагает участие 48 национальных сборных. В стадию плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой из 12 групп, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

К настоящему моменту 42 команды уже гарантировали себе место на чемпионате мира — 2026. Оставшиеся шесть участников турнира будут определены по итогам стыковых матчей, проведение которых запланировано на конец марта 2026 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

