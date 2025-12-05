Писарев: Карпин, приходя в «Динамо», не рассматривал в штаб Гусева. Его попросили оставить

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин не рассматривал кандидатуру Ролана Гусева в свой штаб. Напомним, 17 ноября Карпин покинул стан бело-голубых, а Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

— Валерий Георгиевич, приходя в «Динамо», не рассматривал в штаб Гусева, его попросили оставить Ролана. Это уже несолидно для клуба. Солидный клуб, который хочет бороться за чемпионство, не должен кого‑то навязывать. После того как уходил Личка, было понятно, что Гусев хотел работать самостоятельно. Нужно было дать ему это возможность.

– То есть клуб должен был уволить Гусева по просьбе Карпина?

– 100% должен уволить и не упрашивать никого оставлять. Это солидный клуб должен себя так вести. Если кого‑то просишь о ком‑то, на мой взгляд, так до чемпионства тяжело добраться, — сказал Писарев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня нынешнего года. Контракт с 56-летним специалистом был рассчитан до 2028 года.

