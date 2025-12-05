Месси высказался о Мюллере перед финалом плей-офф МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о форварде «Ванкувер Уайткэпс» Томасе Мюллере перед финалом плей-офф МЛС. Канадская и американская команда сыграют решающий матч 6 декабря.

«Прежде всего очень здорово, что Мюллер пришёл в MLS, какое огромное влияние это оказало. Также приятно, что мы снова встретимся в финале.

Уже встречались с «Ванкувером», прекрасно знаем уровень их команды. Они были стабильными на протяжении всего года, финишировали в числе лучших команд и боролись во всех турнирах до самого конца, как и мы.

Прекрасно знаем, что это будет очень и очень сложный матч. И приход Мюллера, безусловно, делает команду сильнее. Это также добавляет динамики и интереса матчу и команде. Будет особенный финал, надеемся, что он сложится в нашу пользу», – приводит слова Месси аккаунт AlbicelesteTalk в соцсети X со ссылкой на МЛС.