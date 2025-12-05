Скидки
Мантуан: с лёгкостью и большой любовью могу назвать Петербург своим домом

Мантуан: с лёгкостью и большой любовью могу назвать Петербург своим домом
Комментарии

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что чувствует себя в Санкт-Петербурге как дома.

«Совершенно точно могу сказать, что чувствую себя в Петербурге как дома. Достаточно сказать, что в «Зените» я провёл больше времени, чем длилась моя профессиональная карьера в Бразилии. Здесь комфортно моей семье. С лёгкостью и большой любовью могу назвать Петербург своим домом», — приводит слова Мантуана ТАСС.

Футболист выступает за российский клуб с лета 2022 года. В «Зените» Мантуан принял участие в 126 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

