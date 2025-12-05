«Один из лучших в мире». Гвардиола оценил работу Энцо Марески из «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил работу Энцо Марески, назвав его одним из лучших специалистов в мире.

«Это не самая лучшая ситуация – когда, играя лучше, пробегаешь меньше. Но вместе с тем это демонстрирует правильный настрой, это хорошо.

В прошлом сезоне, когда мы могли бегать, этого не делали. Наш уровень игры был не на высоте, такая ситуация всегда повторялась. Я не наивен, чтобы не понимать, что нужно играть лучше, но в то же время я очень позитивный и оптимистичный человек, хочется видеть хорошие моменты, которых мы добились.

Взгляните, что случилось после игры с «Лидсом». Один из лучших тренеров мира — Энцо Мареска, я его прекрасно знаю. Но его работа в «Челси» не всегда получает должное признание. Выиграть клубный чемпионат мира, Лигу конференций, пробиться в Лигу чемпионов в такой сложной лиге, как АПЛ, да ещё и с такой молодой командой, как у «Челси», – это невероятно. А он ротировал состав, посмотрите, что произошло («Лидс» победил «Челси» со счётом 3:1. – Прим. «Чемпионата»).

Можно выигрывать, выигрывать и выигрывать матчи, а потом проигрывать, проигрывать и проигрывать. Подобное возможно только в этой лиге, в этой стране. Такое случается», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Челси» под руководством Марески занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. Команда Хосепа Гвардиолы, «Манчестер Сити», располагается на второй строчке с 28 очками.