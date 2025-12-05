Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Все хотят уйти в хорошем настроении, поэтому будем биться». Литвинов — о матче с «Динамо»

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался перед матчем 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белым предстоит встретиться с московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Впереди дерби, разобрали предыдущий матч и уже переключаемся на следующий, готовимся. Встреча с «Динамо» всегда интересная. Думаю, будет точно нелёгкий матч. Нет смысла вспоминать, что было в первом круге и до этого, в предыдущих сезонах. Потому что каждая игра особенная по-своему и каждая команда в разном состоянии, разное турнирное положение, эмоциональное состояние внутри коллектива. Это заключительная встреча перед продолжительной паузой, все хотят уйти на перерыв в хорошем настроении, поэтому будем биться и стараться победить», — сказал Литвинов на официальном YouTube-канале клуба.

После 17 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке, у команды 20 очков.

