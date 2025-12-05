Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении «Акрону» 500 млн рублей за Пестрякова

В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении «Акрону» 500 млн рублей за Пестрякова
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, что красно-синие предложили «Акрону» 500 млн рублей за переход крайнего нападающего Дмитрия Пестрякова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов. Подчёркивалось, что тольяттинский клуб может отпустить 18-летнего футболиста за 700-800 млн рублей.

«Это неправда», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Пестряков принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
ЦСКА предложил «Акрону» 500 млн рублей за 18-летнего вингера, но получил отказ — источник

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android