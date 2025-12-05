В ЦСКА отреагировали на информацию о предложении «Акрону» 500 млн рублей за Пестрякова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, что красно-синие предложили «Акрону» 500 млн рублей за переход крайнего нападающего Дмитрия Пестрякова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов. Подчёркивалось, что тольяттинский клуб может отпустить 18-летнего футболиста за 700-800 млн рублей.

«Это неправда», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Пестряков принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: