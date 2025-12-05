Радченко назвал фаворита в матче «Краснодар» — ЦСКА

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко назвал фаворита в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.

«У ЦСКА был небольшой спад. Он виделся в физической подготовке и где-то в игре. Были проблемы в атаке, играли последние туры не так ярко. ЦСКА — хорошая команда. Уверен, они дадут бой «Краснодару».

Если «Краснодар» играет дома, они однозначно являются фаворитами в этом матче. Но для обеих команд, конечно, очень важно уйти на зимнюю паузу с первого места, будет намного спокойнее», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Краснодар» лидирует чемпионате, набрав 37 очков. ЦСКА располагается на второй строчке с 36 очками.