ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Черчесов отметил, что «Ахмат» ждёт непростой матч с «Оренбургом» в 18-м туре РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о грядущем матче грозненской команды с «Оренбургом» в 18-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 5 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

«Победа в последнем матче придаёт определённый позитив. Но мы и до этого нос не опускали. Просто неприятно было, что проигрывали.

«Оренбург» — хорошая команда. Мы чётко понимаем, что нас ждёт. Соперник играет в мобильный футбол, поэтому ждём непростой матч», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Черчесова победила московское «Динамо» со счётом 1:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова уступили ЦСКА со счётом 0:2.

