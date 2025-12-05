Черчесов отметил, что «Ахмат» ждёт непростой матч с «Оренбургом» в 18-м туре РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о грядущем матче грозненской команды с «Оренбургом» в 18-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 5 декабря.

«Победа в последнем матче придаёт определённый позитив. Но мы и до этого нос не опускали. Просто неприятно было, что проигрывали.

«Оренбург» — хорошая команда. Мы чётко понимаем, что нас ждёт. Соперник играет в мобильный футбол, поэтому ждём непростой матч», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Черчесова победила московское «Динамо» со счётом 1:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова уступили ЦСКА со счётом 0:2.

