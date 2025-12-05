Флик высказался о травмах «Барселоны» перед матчем Ла Лиги с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 15-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом».

«Ферран Торрес может играть, не уверен, выйдет ли он в стартовом составе, но рад его возвращению. Он определённо получит игровое время. Даниэль Ольмо — хороший игрок, такое случается в футболе, нам придётся справляться без него. Не уверен, что де Йонг выйдет с самого начала, но он был провёл всю тренировку, так что посмотрим», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

После 15 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. «Бетис» располагается на пятой строчке, у команды 24 очка.