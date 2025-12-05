Скидки
Защитник «Акрона» Эшковал — о Дзюбе: главная звезда РПЛ

Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал поделился своим мнением о статусе нападающего Артёма Дзюбы в российском футболе.

«Они [Дзюба и главный тренер «Акрона» Заур Тедеев] постоянно общаются, каждый день подшучивают друг над другом, но негатива в этом никакого нет. Наоборот, это разряжает атмосферу в коллективе. Их отличная связь между собой заметна невооружённым взглядом.

Да! Тут без всяких сомнений. Дзюба — главная звезда РПЛ», — приводит слова Эшковала Legalbet.

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. Действующее соглашение 37-летнего игрока с клубом из Тольятти рассчитано до завершения июня 2026 года. В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги форвард принял участие в 15 матчах в составе своей команды. За этот период он отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

