Кобби Майну уведомил «Манчестер Юнайтед» о желании уйти в аренду зимой — The Athletic

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну попросил английский клуб отпустить его в аренду в зимнее трансферное окно. Футболист недоволен предоставляемым игровым временем. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, «красные дьяволы» хотят дождаться окончания Кубка африканских наций и понять состояние состава команды до принятие решения об аренде английского хавбека. Турнир будет проходить в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.