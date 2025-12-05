«Ахмат» — «Оренбург»: Касинтура открыл счёт на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир РПЛ, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра выступает Сергей Иванов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура открыл счёт в игре.

После 17 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Станислава Черчесова победила московское «Динамо» со счётом 1:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова уступили ЦСКА со счётом 0:2.

